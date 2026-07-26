Агент Байрэма рассказал о крупном предложении одного из клубов для его клиента

Агент Даррен Фэррис, представляющий интересы Боуэна Байрэма, поделился подробностями перехода защитника из «Баффало Сэйбрз» в «Чикаго Блэкхоукс». 25-летний защитник после обмена подписал контракт на шесть лет и $ 12,5 млн за сезон. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2027 года.

«Генеральный менеджер «Баффало» Ярмо Кекяляйнен хотел бы оставить его в команде, но у них не было места под потолком зарплат. Ему поступало множество звонков с предложениями обмена. Один клуб предлагал Байрэму четырёхлетний контракт на $ 14 млн за сезон, но он перешёл в «Чикаго». Его отец играл за «Блэкхоукс», это не чужая организация для Боуэна», – цитирует Фэрриса YouTube-канал PuckPedia.