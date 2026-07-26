«С лучшим другом. Успели сфоткаться за 33 секунды». Сурин выложил фото с Серебряковым

Форвард «Локомотива» Егор Сурин выложил фото с вратарём «Авангарда» Никитой Серебряковым. Оба хоккеиста приняли участие в благотворительном Матче года.

«Успели сфоткаться за 33 секунды. Как всегда с лучшим другом!» — сказано в сообщении в телеграм-канале Сурина.

Фото: личный архив Сурина

В прошлом сезоне ярославский клуб победил омичей в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-3). В шестой игре «Авангард» вёл 2:0 при 3-2 в серии, но дважды пропустил за 33 секунды до конца основного времени и проиграл в овертайме. 19-летний Сурин позволял себе трэш-ток в сторону Серебрякова, оба стали участниками двух массовых стычек во второй игре серии.