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НХЛ включила шесть россиян в предполагаемый состав сборной мира на Матч звёзд 2027 года

НХЛ включила шесть россиян в предполагаемый состав сборной мира на Матч звёзд 2027 года
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Официальный сайт НХЛ выложил список игроков, которые могут войти в состав сборной остального мира на Матч звёзд — 2027.

Пять команд будут соревноваться в круговом турнире 3x3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная остального мира, состоящая из игроков из других стран, включая Россию. Каждая команда будет состоять из 11 игроков — девяти полевых и двух вратарей.

По информации официального сайта НХЛ, состав сборной остального мира может выглядеть следующим образом:

Полевые игроки: Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Мартин Нечас («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон») и Юрай Слафковски («Монреаль»).

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).

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