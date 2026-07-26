Экс-футболист сборной СССР: футбол в 10 раз сложнее хоккея, две разные планеты

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России по хоккею Владимира Крикунова о сложности хоккея. Ранее Крикунов сравнил энергозатраты спортсменов в футболе и хоккее, заявив: «Футболисты больше минуты за матч быстро не бегают. В хоккее энергозатраты больше».

«А кто такой Крикунов вообще? Сказал бы я пару ласковых слов этому тренеру. Футбол — очень сложная игра. Гораздо труднее хоккея. Футбол в 10 раз сложнее, чем хоккей! Это две разные планеты. Хоккей — это луна, а футбол — Юпитер или дальний космос.

Я лучше пример приведу. Мы жили на сборах вместе с хоккеистами. Они всё время жрать хотели, поэтому всё подъедали, а мы после игр даже и есть не хотели. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров — вот эти все знаменитости. А тренер у них был Тарасов. Однажды они попросились сыграть с нами футбол, думали, что это легко. Они с нами поиграли 15 минут, мы положили им пять штук, а они сказали: «Да ну вас с вашим футболом!»

Хоккеисты же в своих матчах катаются две минуты, потом садятся на лавку и воду пьют. А с нами они побегали 15 минут и больше не могли. Они просто подохли на поле. Даже Тарасов пришёл и велел заканчивать это дело, потому что думал, им будет полегче. Просто в футболе же надо своё тело носить всё время, это в хоккее они себя на коньках возят и скользят», — цитирует Пономарёва «Советский спорт».