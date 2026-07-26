Журналист НХЛ поставил под сомнение возможный уход Марченко из «Коламбуса»

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн прокомментировал слухи о возможном обмене российского нападающего Кирилла Марченко из «Коламбус Блю Джекетс» в «Монреаль Канадиенс».

«Мне сказали, что в «Коламбусе» по поводу Марченко ничего не происходит, несмотря на слухи из России. Не говорю, что ситуация не может измениться, насколько я понимаю, клуб не получал звонков насчёт Марченко с начала лета», — цитирует Порцлайна The Athletic.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Марченко провёл 76 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.