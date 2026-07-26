Бабаев — о бонусах Ткачёва: есть мотивация вернуть эти деньги следующим контрактом

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва, высказался о том, что форвард по итогам прошлого сезона не смог войти в тройку лучших бомбардиров регулярки КХЛ и получить бонус, предусмотренный по контракту.

– В прошлом сезоне Ткачёв не смог выбить солидный бонус за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ во многом из‑за того, что тренерский штаб не поставил его на последнюю игру чемпионата. В итоге Ткачев остался без бонуса. В межсезонье дополнительно обсуждали эту ситуацию?

– Нет, этой ситуации в голове ни у кого нет. Но у Владимира есть мотивация сыграть так, чтобы была возможность вернуть эти деньги следующим контрактом. Мысли и меня, и у него только о новом сезоне. Зачем жить прошлым? Как есть, так и есть. Тренер — главный в команде.

Хотя руководство говорило: «Ты можешь сыграть этот матч». Но Владимир ответил: «Нет, я буду делать, как говорит тренер». Нельзя себя противопоставлять команде, о каких бы деньгах речь ни шла. Никто бы его потом не понял, — цитирует Бабаева «Матч ТВ».