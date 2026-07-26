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Крикунов дал прогноз на количество голов Овечкина в грядущем сезоне НХЛ

Крикунов дал прогноз на количество голов Овечкина в грядущем сезоне НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки в грядущем сезоне. На счету Гретцки 1016 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и розыгрышах плей-офф. 40-летнему форварду «Вашингтона» осталось забросить 11 шайб, чтобы превзойти достижение канадца.

«Уже до Нового года стоит ждать обновление рекорда Овечкина. Он может это сделать. Свои 20-25 голов Александр в новом сезоне забьёт», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Ранее Овечкин продлил контракт со «столичными» на один год.

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