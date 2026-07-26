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Голдобин — о Матче года: хотелось забить вратарям НХЛ

Голдобин — о Матче года: хотелось забить вратарям НХЛ
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Нападающий СКА Николай Голдобин поделился эмоциями после Матча года и рассказал, что хотел забить вратарю из НХЛ. Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звёзды КХЛ и НХЛ играли за команду Панарина и команду Сергачёва. Победу по буллитам одержал коллектив защитника «Юты Маммот» — 10:9. Голдобину не удалось отличиться во время благотворительного матча.

Матч года . Команда Панарина — Команда Сергачёва
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Команда Панарина
Окончен
9 : 10
Б
Команда Сергачёва
1:0 Мичков (Шалунов, Гавриков) – 15:58 (5x5)     2:0 Подколзин (Хуснутдинов, Барабанов) – 16:34 (5x5)     2:1 Полтапов (Окулов, Голдобин) – 16:58 (5x5)     2:2 Симашев (Протас, Овечкин) – 18:29 (5x5)     2:3 Марченко (Симашев, Гридин) – 19:14 (5x5)     2:4 Марченко (Дорожко, Гридин) – 22:10 (5x5)     3:4 Минтюков (Барабанов, Подколзин) – 23:41 (5x5)     4:4 Никишин (Миронов, Серебряков) – 25:21 (5x5)     5:4 Мичков (Шалунов, Рафиков) – 28:35 (5x5)     6:4 Рафиков (Подколзин, Хуснутдинов) – 29:08 (5x5)     7:4 Панарин (Шипачёв, Капризов) – 32:15 (5x5)     8:4 Мичков (Шалунов, Яшкин) – 36:12 (5x5)     8:5 Сергачёв – 39:21 (5x5)     8:6 Овечкин (Сурин, Пыленков) – 40:47 (5x5)     8:7 Гридин – 41:28 (5x5)     8:8 Сурин (Протас, Пыленков) – 45:26 (5x5)     9:8 Яшкин (Мичков, Мухамадуллин) – 47:42 (5x5)     9:9 Романов (Марченко) – 57:49 (5x5)     9:10 Протас – 60:00    

«Конечно, это праздник. Но у любого хоккеиста внутри есть спортивный характер. Хочется выиграть, хочется забить. Хочется забить вратарям НХЛ. Хотя кому-то, наверное, уже всё равно, потому что они и так играют в НХЛ. Думаю, был интересный матч», — цитирует Голдобина «РИА Новости».

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