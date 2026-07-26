Голдобин — о Матче года: хотелось забить вратарям НХЛ

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился эмоциями после Матча года и рассказал, что хотел забить вратарю из НХЛ. Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звёзды КХЛ и НХЛ играли за команду Панарина и команду Сергачёва. Победу по буллитам одержал коллектив защитника «Юты Маммот» — 10:9. Голдобину не удалось отличиться во время благотворительного матча.

«Конечно, это праздник. Но у любого хоккеиста внутри есть спортивный характер. Хочется выиграть, хочется забить. Хочется забить вратарям НХЛ. Хотя кому-то, наверное, уже всё равно, потому что они и так играют в НХЛ. Думаю, был интересный матч», — цитирует Голдобина «РИА Новости».