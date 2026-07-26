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Черкас — о ЦСКА: команда стала крепче, делает понятные обмены

Черкас — о ЦСКА: команда стала крепче, делает понятные обмены
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о шансах ЦСКА выиграть Кубок Гагарина в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Абсолютно верю. ЦСКА станет сильнее, и он уже стал сильнее. По составу команда стала крепче, точечно усиливаются, делают понятные обмены. ЦСКА в предстоящем сезоне будет одним из лидеров, который станет бороться за самые высокие места», — цитирует Черкаса Vprognoze.

Армейцы проведут тренировочный сбор в Москве. На 24 августа запланирован контрольный матч с московским «Динамо». Завершится подготовка Кубком мэра Москвы, который пройдёт с 27 по 30 августа. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года.

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