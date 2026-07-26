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Рыбин — о контракте Барабанова: в «Автомобилисте» посчитали, что смогут отбить эти деньги

Рыбин — о контракте Барабанова: в «Автомобилисте» посчитали, что смогут отбить эти деньги
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Бывший форвард сборной России Максим Рыбин высказался о переходе форварда Александра Барабанова в «Автомобилист». Форвард ранее подписал контракт с зарплатой 100 млн рублей за сезон плюс 24 млн рублей в качестве «коммерческого контракта».

– Нет ощущения, что в Екатеринбурге переплатили Барабанову?
– Там есть умные люди, которые посчитали нужным дать такие большие деньги. Значит, они чем‑то руководствовались. Игрок запросил, но ему могли ответить, что не готовы подписывать его на такие деньги. Конечно, для игрока это крутой контракт. Если клуб согласился, значит, там ожидают, что смогут отбить эти деньги. Контракт действительно по сегодняшним реалиям — прямо вау, — цитирует Рыбина «Матч ТВ».

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