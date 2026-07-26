Сергею Широкову предложили должность в руководстве «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о будущем экс-форварда клуба Сергея Широкова. 40-летний хоккеист объявил о завершении игровой карьеры по окончании прошлого сезона.

– Какова судьба Сергея Широкова в клубе?

– Сергею сделано предложение работать в клубе в должности руководителя селекционной службы. Мы бы хотели использовать его опыт, знания и коммуникативные способности, чтобы усилить руководящий состав. Понимаю, что с решением затянули, но Сергей Сергеевич — обеспеченный и уважаемый в хоккейном мире человек, поэтому ему непросто выбрать то, чем он захочет заниматься в будущем. Мы готовы ждать, выберет хоккей — добро пожаловать, уйдёт в бизнес — пожелаем успехов! — приводит слова Крутохвостова сайт «Сибири».