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39-летний тафгай Райан Ривз объяснил, почему хочет продолжить карьеру в НХЛ

39-летний тафгай Райан Ривз объяснил, почему хочет продолжить карьеру в НХЛ
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39-летний форвард Райан Ривз заявил, что хотел бы продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне тафгай провёл 50 матчей за «Сан-Хосе Шаркс», забив три гола и набрав 37 штрафных минут. Всего на его счету 962 игры в регулярках НХЛ.

«Конечно, сыграть 1000 матчей было бы большой честью. Тренируюсь всё лето, и моё тело довольно хорошо выдерживает нагрузки. Думаю, у меня ещё есть силы. Когда я пришёл в лигу, ветераны давали мне разные советы, но один из них всегда оставался неизменным: играй как можно дольше. Потому что когда всё закончится, ты будешь по этому скучать. Не хочу жалеть, что мог бы сыграть ещё сезон, что закончил слишком рано. И, знаете, сказать, что я в 40 лет играл в НХЛ, тоже было бы здорово», – цитирует Ривза The Hockey News.

Сейчас Ривз находится в статусе неограниченно свободного агента.

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