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Рыбин объяснил, почему Яшкина нужно назначить капитаном «Шанхайских Драконов»

Рыбин объяснил, почему Яшкина нужно назначить капитаном «Шанхайских Драконов»
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Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Яшкина в стан «Шанхайских Драконов». 33-летний форвард заключил контракт на год с китайским клубом.

«В «Шанхае» большое количество иностранцев, а у Яшкина нет языкового барьера. Скорее всего, он будет капитаном команды. Яшкин — столп нашей лиги. И Ковальчук с Артюхиным молодцы, сделали хороший шаг по укреплению команды. «Драконы» проводят очень неплохую трансферную политику», — цитирует Рыбина «Матч ТВ».

Ранее 33-летний форвард выступал за «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 59 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+11».

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