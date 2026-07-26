Рыбин объяснил, почему Яшкина нужно назначить капитаном «Шанхайских Драконов»

Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал переход нападающего Дмитрия Яшкина в стан «Шанхайских Драконов». 33-летний форвард заключил контракт на год с китайским клубом.

«В «Шанхае» большое количество иностранцев, а у Яшкина нет языкового барьера. Скорее всего, он будет капитаном команды. Яшкин — столп нашей лиги. И Ковальчук с Артюхиным молодцы, сделали хороший шаг по укреплению команды. «Драконы» проводят очень неплохую трансферную политику», — цитирует Рыбина «Матч ТВ».

Ранее 33-летний форвард выступал за «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 59 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+11».