Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменян в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов будет обменян в московское «Динамо».

27-летний Мартынов в прошлом сезоне набрал 14 (4+10) очков — забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач в 64 играх регулярного чемпионата КХЛ и отметился шайбой в 17 играх плей-офф. Всего в КХЛ на счету белорусского форварда Мартынова 76 (38+38) очков в 384 матчах.

Московское «Динамо» новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнёт гостевой игрой с «Автомобилистом». Матч в Екатеринбурге состоится 5 сентября. Ранее московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками.