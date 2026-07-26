Ротенберг — о Матче года: эта игра ещё раз показала величие российского хоккея

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поделился эмоциями от участия в Матче года с российскими игроками НХЛ и КХЛ. В Санкт-Петербурге прошёл Матч года — 2026 между командами Артемия Панарина и Михаила Сергачёва. Победу во встрече по буллитам со счётом 10:9 одержала команда Сергачёва.

«Матч года вновь собрал на одном льду сильнейших российских игроков из НХЛ и КХЛ. 18 голов, камбэк, ничья, серия буллитов, высочайшее мастерство и борьба до последней попытки — игра полностью оправдала своё название. Но главный итог вечера измеряется не счётом на табло: благодаря матчу 50 млн рублей будут направлены на благотворительность. Именно в этом сила нашей хоккейной семьи: мы умеем не только радовать болельщиков красивой игрой, но и объединяться ради тех, кому необходима поддержка.

Этот матч ещё раз показал величие российского хоккея. На нашей земле выросло огромное количество талантливых игроков — ярких, мужественных, технически одарённых, способных решать исход матча одним эпизодом.

Благодарю организаторов за приглашение. Был очень рад увидеться и пообщаться с хоккеистами, тренерами и болельщиками. Такие встречи объединяют поколения и ещё раз показывают, насколько большая и дружная у нас хоккейная семья. Отдельное спасибо болельщикам на трибунах «СКА Арены» за тёплый приём! Родной Санкт-Петербург встретил нас с невероятной энергией. Ваша поддержка чувствовалась в каждом эпизоде и сделала этот вечер особенным», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.