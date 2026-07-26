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Никита Серебряков рассказал, почему арена в Омске ему нравится больше «СКА Арены»

Никита Серебряков рассказал, почему арена в Омске ему нравится больше «СКА Арены»
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал, почему «Джи-Драйв Арена» в Омске ему нравится больше «СКА Арены». Ледовая арена в Санкт-Петербурге вмещает 21 500 болельщиков, а в Омске — 12 000. Накануне на «СКА Арене» состоялся Матч года с участием игроков НХЛ и КХЛ.

— Как вам «СКА Арена»?
— Отлично, давно здесь не был.

— С какими эмоциями вы возвращаетесь сюда, вспоминаете своё время в СКА?
— Эмоции для меня в итоге были не совсем хорошие. Но возвращаться сюда приятно.

— На ваш взгляд, какая арена более комфортабельная — «Джи-Драйв Арена» или «СКА Арена»?
— «Джи-Драйв». В Омске более компактная, но объёмная арена, там очень хорошая слышимость. А на «СКА Арене» ты играешь больше, как в театре. Во время матча здесь можем рядом сидеть и спокойным голосом разговаривать между собой. На «Джи-Драйв» так не получится — там надо прямо орать, чтобы перекричать болельщиков, — цитирует Серебрякова «РБ Спорт».

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