Илья Сорокин заявил, что ему комфортно в США

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос на вопрос о жизни в США. За «Айлендерс» Сорокин выступает с 2020 года. Прежде российский голкипер играл за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург». В составе армейцев Илья выигрывал Кубок Гагарина и дважды становился серебряным призёром КХЛ. В составе сборной России Сорокин выигрывал Олимпийские игры — 2018.

— Вы уже шесть лет в Штатах. Есть что-то, к чему до сих пор не привыкли?

— Нет, таких вещей нет. Комфортно во всём.

— В вас что-то американское появилось?

— Наверное, чуть экономнее стал. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная, — приводит слова Сорокина «Российская газета».