Владимир Плющев заявил, что хоккеисты не должны стесняться публично говорить об СВО

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о прошедшем благотворительном событии «Матч года — 2026» и упрекнул российских хоккеистов за молчание по поводу специальной военной операции на Украине.

— Владимир Анатольевич, событие недели?

— Наверное, надо отметить звёздный матч в Санкт-Петербурге с участием наших лучших игроков КХЛ и НХЛ. Арена под 25 тысяч зрителей, красивый летний хоккей, телетрансляция по Первому каналу – всё это только плюсы. Очень хорошо, что ребята собрали хорошую сумму на благотворительность. Россия участвует в специальной военной операции, «передку» нужна помощь, поэтому сейчас каждый дополнительный рубль – на пользу всей стране. Молодцы!

— Есть ли минусы?

— Меня огорчает, что наши звёзды, скажем так, стесняются говорить о главном – о спецоперации. Подозреваю, кто-то опасается попасть за океаном под критику или даже под санкции, другие, может быть, ещё недостаточно созрели. Я вам скажу, что тут стеснения у хоккеистов быть не должно. Летом вы все в России, надеюсь, свою дальнейшую жизнь тоже связываете с нашей страной. Так откуда желание умолчать о том, что для нашей страны сегодня самое главное – и жизненно важное? — приводит слова Плющева Russia-Hockey.