15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Плющев заявил, что хоккеисты не должны стесняться публично говорить об СВО

Владимир Плющев заявил, что хоккеисты не должны стесняться публично говорить об СВО
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о прошедшем благотворительном событии «Матч года — 2026» и упрекнул российских хоккеистов за молчание по поводу специальной военной операции на Украине.

Матч года . Команда Панарина — Команда Сергачёва
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Команда Панарина
Окончен
9 : 10
Б
Команда Сергачёва
1:0 Мичков (Шалунов, Гавриков) – 15:58 (5x5)     2:0 Подколзин (Хуснутдинов, Барабанов) – 16:34 (5x5)     2:1 Полтапов (Окулов, Голдобин) – 16:58 (5x5)     2:2 Симашев (Протас, Овечкин) – 18:29 (5x5)     2:3 Марченко (Симашев, Гридин) – 19:14 (5x5)     2:4 Марченко (Дорожко, Гридин) – 22:10 (5x5)     3:4 Минтюков (Барабанов, Подколзин) – 23:41 (5x5)     4:4 Никишин (Миронов, Серебряков) – 25:21 (5x5)     5:4 Мичков (Шалунов, Рафиков) – 28:35 (5x5)     6:4 Рафиков (Подколзин, Хуснутдинов) – 29:08 (5x5)     7:4 Панарин (Шипачёв, Капризов) – 32:15 (5x5)     8:4 Мичков (Шалунов, Яшкин) – 36:12 (5x5)     8:5 Сергачёв – 39:21 (5x5)     8:6 Овечкин (Сурин, Пыленков) – 40:47 (5x5)     8:7 Гридин – 41:28 (5x5)     8:8 Сурин (Протас, Пыленков) – 45:26 (5x5)     9:8 Яшкин (Мичков, Мухамадуллин) – 47:42 (5x5)     9:9 Романов (Марченко) – 57:49 (5x5)     9:10 Протас – 60:00    

— Владимир Анатольевич, событие недели?
— Наверное, надо отметить звёздный матч в Санкт-Петербурге с участием наших лучших игроков КХЛ и НХЛ. Арена под 25 тысяч зрителей, красивый летний хоккей, телетрансляция по Первому каналу – всё это только плюсы. Очень хорошо, что ребята собрали хорошую сумму на благотворительность. Россия участвует в специальной военной операции, «передку» нужна помощь, поэтому сейчас каждый дополнительный рубль – на пользу всей стране. Молодцы!

— Есть ли минусы?
— Меня огорчает, что наши звёзды, скажем так, стесняются говорить о главном – о спецоперации. Подозреваю, кто-то опасается попасть за океаном под критику или даже под санкции, другие, может быть, ещё недостаточно созрели. Я вам скажу, что тут стеснения у хоккеистов быть не должно. Летом вы все в России, надеюсь, свою дальнейшую жизнь тоже связываете с нашей страной. Так откуда желание умолчать о том, что для нашей страны сегодня самое главное – и жизненно важное? — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Всё внимание — на легионеров». Плющев — о политике «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android