Экс-капитан «Салавата Юлаева» Василевский рассказал о переходе в хабаровский «Амур»

Экс-капитан и защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о переходе в хабаровский «Амур». К дальневосточной команде Василевский присоединился в этом году.

– Хабаровск — это новый вызов и новый этап в вашей карьере. Какие цели ставите перед собой и командой на предстоящий сезон?

– Попасть в плей-офф – это главная задача. Пройти как можно дальше.

– Вы провели в КХЛ 14 сезонов и 702 матча, играли за «Автомобилист» и «Салават». Чем, по вашему мнению, отличается стиль игры в «Амуре» от других клубов лиги? Насколько тяжело будет привыкать к новой системе?

– Я пока даже не знаю, что тут ответить. Сейчас я приеду, увижу всё на месте и пойму подробнее, так что этот вопрос пока оставлю без ответа.

– Что вы знали о Хабаровске и «Амуре» до перехода? Успели ли уже познакомиться с городом и командой?

– Когда я приезжал в Хабаровск, успел немного погулять по городу. Красивый город. Но пока подробно не знакомился. Знаю, что в городе очень любят хоккей и всегда собирается полная арена.

– У вас были другие опции, почему в принципе остановились именно на варианте с «Амуром»?

– Наверное, «Амур» был более заинтересован во мне, чем остальные клубы, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.