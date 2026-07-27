Василевский — об «Амуре»: задача — попасть в плей-офф и пройти первый-второй раунд

Защитник «Амура» Алексей Василевский назвал основную задачу команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее Василевский выступал за «Салават Юлаев».

– Насколько изменятся ваши личные и турнирные задачи? Всё-таки «Амур» ни разу не проходил ни одного раунда плей-офф.

– Задачи всегда большие и высокие, независимо от клуба. Я считаю, что в следующем сезоне мы сможем изменить эту статистику и пройти как можно дальше. Это надо менять, и я верю, что у нас получится.

– Удалось уже связаться с кем-то из будущих партнёров, поговорить с тренерским штабом? У вас схожие взгляды на хоккей?

– Из тренерского штаба я общался с Яковом Рыловым (тренер по защитникам. – Прим. «Чемпионата») он мне позвонил, когда я подписал контракт, сказал, что рад видеть меня в команде, ждёт в Хабаровске. Также пообщался с Максимом Дорожко и Олегом Ли.

– «Амур» неплохо усиливается этим летом. Какими вы видите перспективы клуба в сезоне?

– Как я уже сказал, попасть в плей-офф и пройти первый-второй раунд. Команда будет боевая, молодая, есть кому что доказывать. Будем биться в каждом матче, чтобы радовать болельщиков, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.