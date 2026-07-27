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Василевский — о «Салавате Юлаеве»: хочу сказать спасибо болельщикам за эти три сезона

Василевский — о «Салавате Юлаеве»: хочу сказать спасибо болельщикам за эти три сезона
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Экс-защитник и капитан «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поблагодарил болельщиков уфимской команды после ухода из клуба. Сейчас Василевский представляет хабаровский «Амур».

– Что бы вы хотели сказать болельщикам «Салавата Юлаева», для которых вы навсегда останетесь своим?
– Болельщикам «Салавата» хочу сказать огромное спасибо за эти три сезона. Я ощутил колоссальную поддержку для себя и своей семьи. Даже после того, как у меня закончился контракт, мне очень много болельщиков написало слова поддержки и благодарности, я даже не считал сколько.

Мне было невероятно приятно, честно, я не ожидал такого. Осознавая, что не зря провёл время в родном клубе, отдавался полностью. Спасибо каждому из них. Уфа – хоккейный город.

– Вам приятно, что они в большинстве своём встали на вашу сторону? Много прочитали слов поддержки в свой адрес, сообщений в соцсетях?
– Да, очень много. Писали спасибо за ваш труд, за игру, за самоотверженность. Мне было очень приятно, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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