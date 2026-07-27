Экс-капитан «Салавата Юлаева» Василевский высказался о последнем сезоне уфимского клуба

Защитник «Амура» Алексей Василевский высказался о последнем сезоне в исполнении «Салавата Юлаева». Василевский ранее играл за уфимскую команду и был её капитаном.

– Как вы охарактеризуете последний сезон в «Салавате Юлаеве»? Справедлива мысль, что команда прыгнула выше головы?

– Действительно, прыгнули выше головы, можно и так сказать. Начинали сезон на последнем месте, а потом начали подниматься потихоньку наверх. Итоговый результат получился хорошим.

– Ключевым моментом стало возвращение Шелдона Ремпала?

– Возвращение Шелдона Ремпала и правда можно назвать ключевым моментом для нас, он нам очень сильно помог, его голы, его игра вдохновила команду. Он стал нашим лидером, во многом благодаря ему мы смогли подняться выше в регулярном чемпионате, выйти в плей-офф и пройти первый раунд. Сыграли достойно, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.