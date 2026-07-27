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Василевский — о «Салавате Юлаеве»: говорю до свидания, в дальнейшем всё может поменяться

Василевский — о «Салавате Юлаеве»: говорю до свидания, в дальнейшем всё может поменяться
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Бывший капитан и защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что ещё может однажды вернуться в уфимскую команду. С лета этого года Василевский представляет хабаровский «Амур».

– Матчи в Уфе для вас будут особенными?
– Скорее всего да, как для каждого игрока, когда переходит в другую команду, а потом приезжает в тот город, где провёл долгое время. Так что матчи будут особенными.

– Я правильно понимаю, что вы не говорите «Салавату Юлаеву» и Уфе прощай, только до свидания? Возможно, уже и в другом статусе.
– Наверное, вы правы. Говорю до свидания. В дальнейшем всё может поменяться. Но сейчас у меня два года в «Амуре», контракт с Хабаровском. Буду целиком и полностью отдаваться новой команде, стараться играть на пределе своих возможностей в каждом матче, чтобы добиваться побед. С уверенностью могу сказать болельщикам «Амура», что мотивация у меня есть и в каждом матче я буду играть на победу, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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