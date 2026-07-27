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Василевский-старший — о брате: Андрей — один из лучших вратарей в мире, очень горжусь им

Василевский-старший — о брате: Андрей — один из лучших вратарей в мире, очень горжусь им
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Защитник «Амура» Алексей Василевский высказался о своём брате Андрее, который выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

– Удалось увидеться с семьёй, с братом?
– С братом тоже удалось встретиться, он приезжал в Уфу.

– Вы сейчас часто на связи с Андреем? Следили за плей-офф «Тампы»?
– Да, мы периодически переписываемся, созваниваемся. За плей-офф «Тампы» я следил, смотрел их игры в интернете.

Андрей Василевский снова стал обладателем «Везина Трофи». Удалось его поздравить? Насколько это значимое событие?
– Да, я его, конечно, поздравил. Андрей считается одним из лучших вратарей в мире. Поэтому он красавчик, я очень горжусь им.

– Что Андрей говорит о причинах неудач его команды в матчах за Кубок Стэнли в последние годы? После яркого регулярного сезона – вновь вылет в первом раунде.
– Мы даже не общались с ним по этому поводу, поэтому я ничего не могу сказать, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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