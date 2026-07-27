Защитник «Амура» Алексей Василевский рассказал о своей предсезонной подготовке. Ранее хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев».

– Чем вы сейчас занимаетесь? Давно вышли из отпуска?

– Сейчас идёт подготовка к предстоящему сезону. Занимаюсь два-три раза в неделю в зале с тренером по ОФП и два раза в неделю тренировка с тренером по боксу.

– Как вы планируете провести оставшееся межсезонье, чтобы подойти к старту сезона в «Амуре» в оптимальной форме?

– В принципе, я уже ответил: оставшееся время будут такие же интенсивные тренировки. Через неделю я улетаю в Хабаровск и там уже присоединюсь к команде.

– Где вы провели лето?

– Лето мы провели с семьёй в Турции, ездили на месяц. Нам очень понравилось, детям вообще было классно: море, солнце, пляж. Самое то, чтобы перезагрузить мозги и тело, сменить обстановку и набраться сил перед новым сезоном, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.