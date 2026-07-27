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Илья Сорокин ответил, как изменился за шесть лет жизни в США

Илья Сорокин ответил, как изменился за шесть лет жизни в США
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, как он изменился за шесть лет проживания в США. За «Айлендерс» Сорокин выступает с 2020 года. Прежде российский голкипер играл за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург». В составе армейцев Илья выигрывал Кубок Гагарина и дважды становился серебряным призёром КХЛ. В составе сборной России Сорокин выигрывал Олимпийские игры — 2018.

— Как вам, кстати, эта черта американцев — заводить небольшие разговоры без последствий?
— Мне нравится. У каждого народа есть свои особенности. Когда ты это понимаешь, ты начинаешь эти особенности принимать и проникаться ими.

— Чувствуете, что изменились за шесть лет жизни в США?
— Повзрослел точно. Глобально не очень изменился. С другой стороны, если я остался таким же, каким был шесть лет назад, это было бы обидно. Но вообще, не очень люблю о себе говорить. Надо спрашивать у окружающих людей, им виднее, — приводит слова Сорокина «Российская газета».

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