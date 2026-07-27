Егор Сурин — о Матче года: смотрел на игроков из НХЛ с восторгом — как кот на колбаску

19-летний форвард ярославского «Локомотива» Егор Сурин поделился мыслями касательно Матча года — 2026. Игра прошла 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Хоккеисты из КХЛ и НХЛ играли за Команду Панарина и Команду Сергачёва. Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты Маммот» – 10:9.
– Егор, ты с Александром Радуловым в «Локомотиве» в одном звене поиграл, с Александром Овечкиным поиграл. Фантастика?
– Просто супер. Но всё равно есть куда стремиться. Набираюсь опыта у всех и работаю над собой.
– Овечкин как-то тебя напутствовал?
– Бегать, не искать пас, больше бросать.
– Ты же ещё и голевой пас ему отдал.
– Я обрадовался. Был очень доволен собой. Очень хотел этого, так что закрыл гештальт.
– Овечкин ещё не запустил переговоры с «Нэшвиллом», чтобы обменять тебя в «Вашингтон»?
– Нет, но понравилось с ним играть. В нашей тройке было хорошее взаимодействие.
– Ты обычно очень уверен в себе. Но как чувствовал себя в раздевалке, когда вокруг одни звёзды?
– Сначала перед игрой было немного даже тревожно. Смотрел на ребят с таким восторгом – как кот на колбаску. А во время матча уже успокоился, – приводит слова Сурина «Российская газета».
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