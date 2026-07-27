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Егор Сурин — о Матче года: смотрел на игроков из НХЛ с восторгом — как кот на колбаску

Егор Сурин — о Матче года: смотрел на игроков из НХЛ с восторгом — как кот на колбаску
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19-летний форвард ярославского «Локомотива» Егор Сурин поделился мыслями касательно Матча года — 2026. Игра прошла 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Хоккеисты из КХЛ и НХЛ играли за Команду Панарина и Команду Сергачёва. Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты Маммот» – 10:9.

Матч года . Команда Панарина — Команда Сергачёва
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Команда Панарина
Окончен
9 : 10
Б
Команда Сергачёва
1:0 Мичков (Шалунов, Гавриков) – 15:58 (5x5)     2:0 Подколзин (Хуснутдинов, Барабанов) – 16:34 (5x5)     2:1 Полтапов (Окулов, Голдобин) – 16:58 (5x5)     2:2 Симашев (Протас, Овечкин) – 18:29 (5x5)     2:3 Марченко (Симашев, Гридин) – 19:14 (5x5)     2:4 Марченко (Дорожко, Гридин) – 22:10 (5x5)     3:4 Минтюков (Барабанов, Подколзин) – 23:41 (5x5)     4:4 Никишин (Миронов, Серебряков) – 25:21 (5x5)     5:4 Мичков (Шалунов, Рафиков) – 28:35 (5x5)     6:4 Рафиков (Подколзин, Хуснутдинов) – 29:08 (5x5)     7:4 Панарин (Шипачёв, Капризов) – 32:15 (5x5)     8:4 Мичков (Шалунов, Яшкин) – 36:12 (5x5)     8:5 Сергачёв – 39:21 (5x5)     8:6 Овечкин (Сурин, Пыленков) – 40:47 (5x5)     8:7 Гридин – 41:28 (5x5)     8:8 Сурин (Протас, Пыленков) – 45:26 (5x5)     9:8 Яшкин (Мичков, Мухамадуллин) – 47:42 (5x5)     9:9 Романов (Марченко) – 57:49 (5x5)     9:10 Протас – 60:00    

– Егор, ты с Александром Радуловым в «Локомотиве» в одном звене поиграл, с Александром Овечкиным поиграл. Фантастика?
– Просто супер. Но всё равно есть куда стремиться. Набираюсь опыта у всех и работаю над собой.

– Овечкин как-то тебя напутствовал?
– Бегать, не искать пас, больше бросать.

– Ты же ещё и голевой пас ему отдал.
– Я обрадовался. Был очень доволен собой. Очень хотел этого, так что закрыл гештальт.

– Овечкин ещё не запустил переговоры с «Нэшвиллом», чтобы обменять тебя в «Вашингтон»?
– Нет, но понравилось с ним играть. В нашей тройке было хорошее взаимодействие.

– Ты обычно очень уверен в себе. Но как чувствовал себя в раздевалке, когда вокруг одни звёзды?
– Сначала перед игрой было немного даже тревожно. Смотрел на ребят с таким восторгом – как кот на колбаску. А во время матча уже успокоился, – приводит слова Сурина «Российская газета».

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