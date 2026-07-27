Илья Сорокин — об «Айлендерс»: любая команда НХЛ может выиграть Кубок Стэнли

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что любая команда Национальной хоккейной лиги может выиграть Кубок Стэнли. По итогам прошлого сезона «Айлендерс» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

— У «Айлендерс» есть потенциал, чтобы не только попасть в плей-офф, но и далеко там пройти?

— У любой команды есть такой потенциал. Тем и хороша НХЛ. Любая команда может обыграть любую.

— Известный тренер Питер Дебур сказать, что если раньше на Кубок Стэнли претендовали две-три команды, то теперь их несколько.

— Я больше могу сказать: любая команда может поднять чашку. Как начнёт сезон, так не остановить, — приводит слова Сорокина «Российская газета».