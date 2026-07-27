Марат Хуснутдинов выразил надежду, что Россию допустят на Кубок мира в 2028 году

Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов выразил надежду, что сборную России допустят на Кубок мира в 2028 году. Ранее Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение об аннулировании вердикта совета организации о недопуске национальных команд России к турнирам в сезоне-2026/2027.

«Просто ждём возвращения на международную арену, но от нас мало что зависит. Настрой оптимистичный, дай бог, будем участвовать на Кубке мира 2028 года. Но пока что-то тяжело говорить, будем ждать, готовиться и надеяться», — приводит слова Хуснутдинова «Советский спорт».

С 2022 года все российские команды отстранены от международных турниров.