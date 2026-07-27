Илья Сорокин ответил, что перенял бы от Бобровского, Шестёркина и Василевского

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о других российских голкиперах НХЛ — Сергее Бобровском («Торонто Мэйпл Лифс»), Игоре Шестёркине («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрее Василевском («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

— Если взять других наших вратарей в НХЛ — Сергея Бобровского, Игоря Шестёркина, Андрея Василевского — что взяли бы у каждого?

— У каждого взял бы понемножку. Это элитные вратари, которые, как оказывается, ещё и драться умеют. Точно есть что подсмотреть у каждого.

— А сами подраться можете?

— Если придётся, то куда деваться. Хотя, наверное, это будет выглядеть нелепо, — приводит слова Сорокина «Российская газета».