Илья Сорокин ответил, что перенял бы от Бобровского, Шестёркина и Василевского

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о других российских голкиперах НХЛ — Сергее Бобровском («Торонто Мэйпл Лифс»), Игоре Шестёркине («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрее Василевском («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
— Если взять других наших вратарей в НХЛ — Сергея Бобровского, Игоря Шестёркина, Андрея Василевского — что взяли бы у каждого?
— У каждого взял бы понемножку. Это элитные вратари, которые, как оказывается, ещё и драться умеют. Точно есть что подсмотреть у каждого.
— А сами подраться можете?
— Если придётся, то куда деваться. Хотя, наверное, это будет выглядеть нелепо, — приводит слова Сорокина «Российская газета».