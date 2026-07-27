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Плющев: минское «Динамо» с головой нырнуло в тренерский эксперимент

Плющев: минское «Динамо» с головой нырнуло в тренерский эксперимент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о новом главном тренере минского «Динамо» Сергее Брылине. Российский специалист возглавил клуб в июле этого года.

— Не менее злободневный – тренерский вопрос. На неделе нас познакомили с тренерским штабом «Трактора», а там, судя по интервью, некоторые люди знакомы друг с другом только по видеозвонку. При этом перед ними ставится задача поднять челябинскую молодёжь. И вот тут – полная профанация. Этим тренерам ещё только предстоит нормально познакомиться, распределить участки работы. Плюс они ничего не знают о Челябинске, для них это другая планета. Нам всё лето рассказывали о курсе Челябинска на молодёжь, но тренеры еле-еле успевают к основному лагерю. Тем временем молодёжные сборы, по идее, уже завершаются. Так о каком курсе на молодых в такой расстановке вообще можно заикаться? И в этой профанации Челябинск совсем не одинок.

— Кто ещё?
— Под фанфары был встречен новый тренер минского «Динамо» Сергей Брылин, хотя у него нет никакой фундаментальной базы, а в Северной Америке он, в общем-то, специализировался на подкатках и третьих-четвёртых ролях на лавке. Можно как угодно относиться к предыдущему штабу Минска во главе с Дмитрием Квартальновым, но у этого тренера хотя бы есть опыт и есть база. Теперь же Минск с головой нырнул в тренерский эксперимент, который первым делом отразится на молодёжи, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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