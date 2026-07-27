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Вратарь «Айлендерс» Сорокин рассказал, следит ли за КХЛ

Вратарь «Айлендерс» Сорокин рассказал, следит ли за КХЛ
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, следит ли он за матчами Континентальной хоккейной лиги. Сорокин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. Прежде российский голкипер играл за московский ЦСКА и новокузнецкий «Металлург». В составе армейцев Илья выигрывал Кубок Гагарина и дважды становился серебряным призёром КХЛ. В составе сборной России Сорокин выигрывал Олимпийские игры — 2018.

— Следите, что происходит в КХЛ?
— Не то чтобы слежу, но результаты знаю.

— Наверное, особое внимание ЦСКА, за который выступали?
— Ну да, большой период жизни в этом клубе провёл. Знаю всю их селекцию, всё-таки много знакомых осталось там, — приводит слова Сорокина «Российская газета».

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