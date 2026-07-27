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Мичков — о надежде сыграть за Россию на крупном турнире: а вы что, меня уже списали?

Мичков — о надежде сыграть за Россию на крупном турнире: а вы что, меня уже списали?
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков ответил, надеется ли он ещё сыграть за сборную России на международном турнире. Весной 2022 года ИИХФ отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой.

– Вы надеетесь сыграть в Кубке мира — 2028, который проводит НХЛ?
– Если что-то будет зависеть от меня, конечно, я бы хотел сыграть.

– У вас есть ещё надежда сыграть за сборную России на крупном турнире?
– А вы что, меня уже списали?

– Непонятно, когда вернут сборную России.
– Когда вернут, тогда и поговорим. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы сборная России играла на международном уровне. Все бы хотели. Думаю, что это дело времени. К сожалению, не всё зависит от нас.

– Вернут через год, два или больше?
– Это вопрос не ко мне, — приводит слова Мичкова «Спорт день за днём».

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