Мичков — о надежде сыграть за Россию на крупном турнире: а вы что, меня уже списали?

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков ответил, надеется ли он ещё сыграть за сборную России на международном турнире. Весной 2022 года ИИХФ отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой.

– Вы надеетесь сыграть в Кубке мира — 2028, который проводит НХЛ?

– Если что-то будет зависеть от меня, конечно, я бы хотел сыграть.

– У вас есть ещё надежда сыграть за сборную России на крупном турнире?

– А вы что, меня уже списали?

– Непонятно, когда вернут сборную России.

– Когда вернут, тогда и поговорим. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы сборная России играла на международном уровне. Все бы хотели. Думаю, что это дело времени. К сожалению, не всё зависит от нас.

– Вернут через год, два или больше?

– Это вопрос не ко мне, — приводит слова Мичкова «Спорт день за днём».