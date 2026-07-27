«Шанхайские Драконы» заключили пробные контракты с двумя нападающими и защитником

Пресс-служба «Шанхайских Драков» сообщила, что клуб заключил пробные контракты с нападающими Владиславом Барулиным, Семёном Кошелевым, а также защитником Павлом Коледовым.

«Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» заключил пробные контракты с нападающими Владиславом Барулиным, Семёном Кошелевым, а также защитником Павлом Коледовым. Владислав Барулин в КХЛ играл за «Амур» и «Нефтехимик», провёл 222 матча, набрал 97 (45+52) очков. В прошедшем сезоне в составе нижнекамского клуба набрал 17 (7+10) очков в 40 матчах.

Семён Кошелев выступал за ЦСКА, «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Адмирал» и «Сибирь»: всего 615 матчей, 246 (116+130) очков. В сезоне 2025/2026 за «Адмирал» и «Сибирь» провёл 64 матча, в которых набрал 33 (13+20) очка.

Павел Коледов защищал цвета «Сибири», ХК «Сочи», «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Адмирала» и СКА. Всего в КХЛ сыграл 728 матчей, забросил 42 шайбы, отдал 101 передачу, заблокировал 882 броска, провёл 706 силовых приёмов. В прошедшем сезоне в составе «Адмирала» и СКА — 52 игры, 7 (3+4) очков, 91 заблокированный бросок, 45 силовых приёмов», — сказано в сообщении пресс-службы «Драконов».