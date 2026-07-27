Игрок НХЛ Симашев рассказал, как в США отреагировали на переход Леброна в «Филадельфию»

Защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Дмитрий Симашев высказался о приходе 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Любое действие Леброна — это очень большое событие. Нам календарь не составить из-за него, мы ориентируемся на него. Поэтому его переход в «Филадельфию» — это значительное событие как для самого клуба, так и для всего баскетбола. Это живая легенда, и, думаю, он оказал на баскетбол такое влияние, которое до него оказывал только Майкл Джордан. Это очень-очень круто для баскетбола. В принципе, если говорить об этом, то Леброн стоит в одном ряду с легендами баскетбола», — приводит слова Симашева «Советский спорт».