15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок НХЛ Симашев рассказал, как в США отреагировали на переход Леброна в «Филадельфию»

Игрок НХЛ Симашев рассказал, как в США отреагировали на переход Леброна в «Филадельфию»
Комментарии

Защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Дмитрий Симашев высказался о приходе 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Любое действие Леброна — это очень большое событие. Нам календарь не составить из-за него, мы ориентируемся на него. Поэтому его переход в «Филадельфию» — это значительное событие как для самого клуба, так и для всего баскетбола. Это живая легенда, и, думаю, он оказал на баскетбол такое влияние, которое до него оказывал только Майкл Джордан. Это очень-очень круто для баскетбола. В принципе, если говорить об этом, то Леброн стоит в одном ряду с легендами баскетбола», — приводит слова Симашева «Советский спорт».

Материалы по теме
Экс-игрок НБА — о Леброне: как можешь гнаться за титулами, когда ты тот, кто создаёт их?
Мэджик Джонсон высказался о переходе Леброна в «Филадельфию» и оценил шансы команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android