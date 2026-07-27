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Хуснутдинов рассказал, как американский вратарь чуть не подрался из-за него

Хуснутдинов рассказал, как американский вратарь чуть не подрался из-за него
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Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов рассказал, что американский вратарь команды олимпийский чемпион Джереми Свейман однажды чуть не подрался в одном из матчей Национальной хоккейной лиги. В начале февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтинг» Свейман подрался с вратарём соперника Андреем Василевским.

«Тогда получилось такое шоу. Он уже год назад попытался заступиться за меня, когда мы играли в Лос-Анджелесе. Тогда он тоже хотел подраться, но судьи не дали ему. Сейчас драка получилась», — приводит слова Хуснутдинова ТАСС.

На счету 23-летнего Хуснутдинова в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 33 (15+18) очка в 77 матчах.

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