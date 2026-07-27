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«Ак Барс» подписал новый контракт с Тимуром Биляловым

«Ак Барс» подписал новый контракт с Тимуром Биляловым
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Пресс-служба казанского «Ак Барса» сообщила о заключении нового контракта между клубом и вратарём Тимуром Биляловым. Соглашение рассчитано на два года. Ранее о том, что Билялов подпишет новый контракт с казанцами, сообщал «Чемпионат».

«Тимур Билялов остаётся в Казани! «Ак Барс» продлил контракт с голкипером ещё на два сезона. В прошедшем чемпионате КХЛ Билялов провёл 47 матчей, одержал 29 побед, оформил три «сухаря» и завершил сезон с коэффициентом надёжности 2,35 и 91,9% отраженных бросков. В плей-офф вратарь сыграл 18 матчей, помог команде выйти в финал Кубка Гагарина и показал процент отражённых бросков 92,8%. Желаем Тимуру уверенной игры и новых побед в составе «Ак Барса»!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

«Ак Барс» по итогам прошлого сезона-2025/2026 дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

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