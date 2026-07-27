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Черкас: Евгений Кузнецов — затухающая звезда, это очевидный факт

Черкас: Евгений Кузнецов — затухающая звезда, это очевидный факт
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Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о перспективах российского нападающего Евгения Кузнецова. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки КХЛ.

«Думаю, на сегодняшний день интерес к Кузнецову намного меньше, чем он был, когда Евгений только перешёл в СКА. И как сложится его карьера, сложно предсказать. Это большой мастер, сомнений нет, но это затухающая звезда, что очевидный факт. Мы все надеемся и хотим, чтобы Кузнецов опять начал играть и показывать те филигранные хоккейные финты, которые он делал раньше», – приводит слова Черкаса Vprognoze.

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