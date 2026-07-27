The Hockey News назвал игрока «Вашингтона», которому есть что доказывать в новом сезоне

Журналист The Hockey News Адам Прото заявил, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Алексу Таку есть что доказывать в предстоящем сезоне. Напомним, «Баффало Сэйбрз» обменял 30-летнего форварда в «Кэпиталз». Зарплата по его новому восьмилетнему договору составила $ 10,5 млн в год после $ 4,75 млн в год по прошлому соглашению.

«Алекс Так не только получил колоссальную прибавку к зарплате в $ 4,75 млн, которая у него была в прошлом сезоне в «Баффало», но и его новая зарплата в $ 10,5 млн за сезон делает его самым высокооплачиваемым игроком «Вашингтон Кэпиталз» в следующем году.

Так забивал не менее 30 голов в трёх сезонах из последних четырёх, менее 30 заброшенных шайб в сезоне-2026/2027 не удовлетворят болельщиков «Вашингтона», которые хотят, чтобы их команда вернулась в плей-офф после того, как «Кэпиталз» не смогли туда попасть в прошлом сезоне.

Таку сейчас 30 лет, ему нужно продолжать усердно работать, поскольку «Кэпиталз» вступают в новое поколение. «Кэпиталз» будут рассчитывать на него в плане стабильной результативности, и его вклад в качестве силового форварда «Вашингтона» во многом определит успех команды в следующем сезоне», — цитирует Прото The Hockey News.