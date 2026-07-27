Голдобин ответил на вопрос, кто может возглавить сборную России после возвращения

Нападающий СКА Николай Голдобин поделился мнением, кто может стать тренером сборной России.

– Кто, по вашему мнению, может возглавить сборную России после возвращения на международную арену? В Сети ходит много разговоров и предположений о Романе Ротенберге.

– Честно, не хочу никого обидеть. Поэтому скажу так: этот пост займёт очень опытный тренер. Не буду называть фамилию, просто не знаю. Но это будет наш российский тренер. Ближе к допуску уже будет видно, — цитирует Николая Голдобина «Советский спорт».

Сборные России по хоккею отстранены от международных соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года.