«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Бреннаном Менеллом сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба. Ранее СКА и Менелл расторгли контракт по соглашению сторон. Игрок обороны имеет российское гражданство.

«Сегодня подписываем исключительно россиян!» — сказано в сообщении пресс-службы китайского клуба.

В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 60 матчей за армейцев, в которых набрал 18 (9+9) очков с показателем полезности «+4».

Суммарно Менелл записал в актив 171 (29+142) очко в 290 матчах в лиге. В 2023 году американец получил гражданство РФ. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Действующим победителем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».