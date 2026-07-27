Генменеджер «Шанхайских Драконов» объяснил подписание контракта с Менеллом

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с защитником Бреннаном Менеллом сроком на один год.

«Нашей команде необходим атакующий защитник с хорошим первым пасом, умеющий начать атаку и создавать партнёрам моменты, в том числе в большинстве. Менелл за годы в КХЛ своей игрой и результативностью доказал, что может помочь в этих аспектах. Хорошее катание, видение площадки, способность просчитывать комбинации на несколько шагов вперёд — все эти качества усилят как оборонительный, так и атакующий потенциал «драконов», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.