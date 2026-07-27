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«Жду погоню за Кубком Гагарина». Ливо поделился ожиданиями от игры за «Авангард»

«Жду погоню за Кубком Гагарина». Ливо поделился ожиданиями от игры за «Авангард»
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Новичок «Авангарда» Джош Ливо опубликовал сообщение для болельщиков клуба. Прошлый сезон канадский форвард провёл за «Трактор».

«С нетерпением жду начала сезона, погоню за Кубком Гагарина. У нас отличная команда, много хороших игроков, с которыми я буду рад познакомиться. С некоторыми из них выигрывал Кубок Колдера в 2022 году: Лажуа, Потуральски, Пономарёв. Очень рад снова с ними сыграть.

Я слышал только хорошее о городе и болельщиках. По своему опыту знаю, что против «Авангарда» всегда было тяжело играть. Рад быть на вашей стороне и создавать сложности другим командам», — цитирует Ливо пресс-служба клуба.

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