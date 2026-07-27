«Жду погоню за Кубком Гагарина». Ливо поделился ожиданиями от игры за «Авангард»

Новичок «Авангарда» Джош Ливо опубликовал сообщение для болельщиков клуба. Прошлый сезон канадский форвард провёл за «Трактор».

«С нетерпением жду начала сезона, погоню за Кубком Гагарина. У нас отличная команда, много хороших игроков, с которыми я буду рад познакомиться. С некоторыми из них выигрывал Кубок Колдера в 2022 году: Лажуа, Потуральски, Пономарёв. Очень рад снова с ними сыграть.

Я слышал только хорошее о городе и болельщиках. По своему опыту знаю, что против «Авангарда» всегда было тяжело играть. Рад быть на вашей стороне и создавать сложности другим командам», — цитирует Ливо пресс-служба клуба.