«Сколько славы нам принёс хоккей, а сколько футбол?» Кожевников — о словах Пономарёва

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова бывшего защитника ЦСКА и сборной СССР Владимира Пономарёва о хоккее и футболе. Бывший футболист заявил: «Футбол в 10 раз сложнее, чем хоккей. Харламов, Михайлов, Фирсов, Петров поиграли 15 минут с нами — и подохли на поле».

«Это его мнение. Если у человека в голове это, мои слова ничего не поменяют. Указывать взрослому человеку не буду. Но хоккей более энергозатратный по всему. По тренировкам — 100%. В хоккее есть кроссы, не знаю, есть ли они в футболе. Просто Пономарёв в хоккей никогда не играл, если только когда-то во дворе шайбу в ворота побросал. Почему было вообще с баскетболом не сравнить? Но это его точка зрения.

Зависть! Не хочется грубости говорить. Ну, ляпнул он. Не хочется скандала и перепалки. А хоккей защищать не надо, он уже хорошо защищён. Посмотрите, сколько нам славы принёс хоккей, а сколько футбол. Гляньте на чемпионаты мира и Олимпиады. Вот и всё. Делайте выводы», — цитирует Кожевникова «Советский спорт».