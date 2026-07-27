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Плющев: в «Спартаке» не всё гладко с формированием команды, в клубе есть разногласия

Плющев: в «Спартаке» не всё гладко с формированием команды, в клубе есть разногласия
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о перспективах «Спартака» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Сложно сказать, что будет в новом сезоне со «Спартаком». Как я понимаю, в клубе есть определённые разногласия или недопонимания между Жамновым и руководством по формированию тренерского штаба. Ну и не всё гладко с формированием самой команды. Так что сложно чётко сказать, на что «Спартак» надеется и уж тем более какой покажет результат», — цитирует Плющева Vprognoze.

В прошлом сезоне «Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина уступил ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

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