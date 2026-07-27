15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший нападающий клубов НХЛ Шон Эвери снялся в телесериале

Бывший нападающий клубов НХЛ Шон Эвери снялся в телесериале
Комментарии

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Шон Эвери рассказал, что снялся в телесериале.

«Только что провёл неделю в Монреале на съёмках нового сериала канала CBS под названием «Эйнштейн». Он о правнуке Альберта Эйнштейна — гениальном детективе. Я играл хоккейного тренера, которого подозревают в убийстве судьи», — сказал Эвери на подкасте Spittin’ Chiclets.

Эвери провёл 608 игр в НХЛ и набрал 1602 минуты штрафа. Хоккеист считался одним из лучших провокаторов в истории Национальной хоккейной лиги и выступал за «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
«Шекспир залезал в голову убийц — я знаю в этом толк». «Главный клоун НХЛ» снялся в кино
«Шекспир залезал в голову убийц — я знаю в этом толк». «Главный клоун НХЛ» снялся в кино
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android