Бывший нападающий клубов НХЛ Шон Эвери снялся в телесериале

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Шон Эвери рассказал, что снялся в телесериале.

«Только что провёл неделю в Монреале на съёмках нового сериала канала CBS под названием «Эйнштейн». Он о правнуке Альберта Эйнштейна — гениальном детективе. Я играл хоккейного тренера, которого подозревают в убийстве судьи», — сказал Эвери на подкасте Spittin’ Chiclets.

Эвери провёл 608 игр в НХЛ и набрал 1602 минуты штрафа. Хоккеист считался одним из лучших провокаторов в истории Национальной хоккейной лиги и выступал за «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».