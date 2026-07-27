Фрк — о переходе в «Шанхай»: много слышал, насколько красив Санкт-Петербург

Нападающий «Шанхайских Драконов» Мартин Фрк поделился мнением о переходе в китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге. Чешский форвард прибыл в расположение клуба.

– Очень рад наконец быть здесь. Очень жду начала сезона и надеюсь, что для нас он сложится удачно.

– Тебе предстоит провести первый сезон в КХЛ. Чего ждешь от него больше всего?

– В первую очередь это что-то новое для меня. Новый вызов, новый опыт. Я уже играл со многими ребятами, которые сейчас в команде. Это поможет мне быстрее освоиться.

– Чего тебе хочется больше всего увидеть и почувствовать в России?

– Мне очень интересно познакомиться с городом. Я много слышал, насколько красив Санкт-Петербург. Поэтому, когда появится свободное время, обязательно постараюсь его посмотреть. Потом сюда приедет моя семья, у меня двое детей. И мы сможем исследовать город уже вместе. Здесь всё немного иначе, чем в Канаде или США, но мне интересно получить новый опыт, — цитирует Фрка пресс-служба клуба.