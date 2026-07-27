15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фрк — о переходе в «Шанхай»: много слышал, насколько красив Санкт-Петербург

Фрк — о переходе в «Шанхай»: много слышал, насколько красив Санкт-Петербург
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Мартин Фрк поделился мнением о переходе в китайский клуб, базирующийся в Санкт-Петербурге. Чешский форвард прибыл в расположение клуба.

– Очень рад наконец быть здесь. Очень жду начала сезона и надеюсь, что для нас он сложится удачно.

– Тебе предстоит провести первый сезон в КХЛ. Чего ждешь от него больше всего?
– В первую очередь это что-то новое для меня. Новый вызов, новый опыт. Я уже играл со многими ребятами, которые сейчас в команде. Это поможет мне быстрее освоиться.

– Чего тебе хочется больше всего увидеть и почувствовать в России?
– Мне очень интересно познакомиться с городом. Я много слышал, насколько красив Санкт-Петербург. Поэтому, когда появится свободное время, обязательно постараюсь его посмотреть. Потом сюда приедет моя семья, у меня двое детей. И мы сможем исследовать город уже вместе. Здесь всё немного иначе, чем в Канаде или США, но мне интересно получить новый опыт, — цитирует Фрка пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
Бывший форвард НХЛ Мартин Фрк подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android