Фолиньо — о контракте с «Уайлд»: рад возможности отомстить «Колорадо» в следующем сезоне

38-летний форвард «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо прокомментировал новый контракт с клубом. Он получит $ 900 тыс. за следующий сезон.

«Когда мы проиграли пятый матч в серии с «Колорадо», меня охватила невероятная грусть, вроде: «Что, чёрт возьми, только что произошло?» Всё ждал момента, когда почувствую, что это конец, но этого так и не произошло. С нетерпением жду начала тренировочного лагеря. Рад возможности отомстить «Колорадо» в следующем сезоне. Ни разу не подумал, что пора уходить в закат. Я был зол, хотел сразиться с ними ещё раз.

Сейчас всей душой предан «Миннесоте». Мой брат играл там, и я почувствовал атмосферу на трибунах. Мне было бы трудно уйти куда-то ещё. В каком-то смысле, выбор стоял между «Миннесотой» и концом карьеры», — цитирует Фолиньо пресс-служба НХЛ.