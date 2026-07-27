Брылин: для меня большая ответственность — стать главным тренером минского «Динамо»

Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин рассказал о первых впечатлениях после прибытия в Минск и подготовке к работе с командой.

«Готовился и с нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к тренерскому штабу и влиться в их работу. Сам готовился, просматривал тренировки, которые проходили в Минске. Мне регулярно присылали записи, и я постоянно был на связи с тренерским штабом.

Это новый этап моей карьеры, новый опыт — это очень интересно и волнительно. Для меня большая ответственность — стать главным тренером такой команды и такой организации, как минское «Динамо». Здесь стремятся к самым высоким целям», — цитирует Брылина пресс-служба клуба.