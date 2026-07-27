«Способен ли Ларионов построить команду?» Плющев — о перспективах СКА в новом сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферную политику СКА в межсезонье и высказался о работе Игоря Ларионова, возглавляющего петербургский клуб.

«То, что идёт сильная трансферная кампания — это хорошо. Но другой вопрос, что команда создаётся тренерским штабом, а не просто количеством неплохих игроков.

Способен ли Ларионов построить команду? Ларионов далеко не исправил те негативные последствия, которые были у него в прошлом сезоне со СКА, которые были и ранее в «Торпедо». Поэтому сказать сложно. СКА точно будет пытаться, а насколько получится, увидим дальше», — цитирует Плющева Vprognoze.