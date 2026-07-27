15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Способен ли Ларионов построить команду?» Плющев — о перспективах СКА в новом сезоне

«Способен ли Ларионов построить команду?» Плющев — о перспективах СКА в новом сезоне
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферную политику СКА в межсезонье и высказался о работе Игоря Ларионова, возглавляющего петербургский клуб.

«То, что идёт сильная трансферная кампания — это хорошо. Но другой вопрос, что команда создаётся тренерским штабом, а не просто количеством неплохих игроков.

Способен ли Ларионов построить команду? Ларионов далеко не исправил те негативные последствия, которые были у него в прошлом сезоне со СКА, которые были и ранее в «Торпедо». Поэтому сказать сложно. СКА точно будет пытаться, а насколько получится, увидим дальше», — цитирует Плющева Vprognoze.

Материалы по теме
СКА шумит на трансферном рынке. Что теперь ждать от команды Ларионова?
СКА шумит на трансферном рынке. Что теперь ждать от команды Ларионова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android